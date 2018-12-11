«Хороший урок для экстремистов-русофобов»: Косачев прокомментировал решение комиссии ПАСЕ

Москва, 11 декабря. Руководитель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что решение комиссии ПАСЕ «признает факт репрессий против российской делегации».

Накануне комиссия парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, согласно которому сокращается список ограничений полномочий национальных делегаций. По мнению Косачева, слова которого приводит ТАСС, данного сокращения недостаточно, поскольку сохранение других ограничений подразумевает продолжение «дискриминации по политическим мотивам».

«Институт ограничения полномочий национальных делегаций в ПАСЕ по содержательным, то есть политическим мотивам, в принципе не имеет права на существование ни по каким параметрам и должен быть устранен из уставных документов ПАСЕ на 100%, а не частично», — заявил сенатор.

Косачев подчеркнул, что само по себе сокращение ограничений полномочий нацделегаций является признанием факта репрессий в отношении делегации РФ.

«Решение комиссии по регламенту так или иначе означает признание того очевидного факта, что репрессии против российской делегации в ПАСЕ, начиная с 2014 года, противоречили и принципам демократии, и уставным документам Совета Европы. Это хороший урок для экстремистов-русофобов в ПАСЕ», — сообщил Косачев.

По мнению дипломата, принимая решение по ограничению полномочий российской делегации, ПАСЕ вышла за пределы отведенных ей полномочий.

Напомним, делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В октябре текущего года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права РФ на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены за систематическую неуплату членских взносов.

Как пишет «Газета.ру», руководитель российского МИД Сергей Лавров ответил на это, что Россия сама может выйти из Совета Европы. Министр также подчеркнул, что в СЕ небольшая «группка стран» пытается подорвать общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство, которое обеспечивает Совет Европы. Лавров заверил, что все взносы могут быть уплачены сразу после того, как делегацию РФ в ПАСЕ восстановят в правах.