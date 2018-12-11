В Киеве назвали число живущих за чертой бедности украинцев
Киев, 11 декабря. Треть жителей Украины проживают за чертой бедности, свидетельствуют данные Госстатистики страны.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на эти данные пишет, что количество украинцев, проживающих за чертой бедности, сократилось на 9,2% за последний год. При этом 33,9% жителей Украины — это 14 миллионов граждан страны, зарплаты которых меньше прожиточного минимума.
Финансовая пропасть между самыми бедными и богатыми украинцами на сегодняшний день составляет 10%. За год она увеличилась на 0,2%. «Страна.ua» также сообщает, что суточные расходы украинских граждан на еду выросли на 10 гривен — до 64 гривен в сутки.
Кроме того, стало известно, что среднестатистическая семья тратит на покупку непродовольственных товаров около 39% доходов. При этом половина из них уходит на услуги ЖКХ, сообщили в Киеве, передает RT.
Отметим, что на Украине продолжается неуклонно расти тарифы на услуги ЖКХ. Как сообщало ранее ФАН, аналитики считают, что мощные социальные протесты могут начаться в стране в январе — феврале 2019 года.
По словам эксперта «Экономического дискуссионного клуба» Игоря Гарбарука, власти Украины не зря ввели в стране военное положение в тот момент, когда недовольство увеличением тарифов может быть особенно высокими.
«Однако когда военное положение будет снято, люди вполне способны массово выйти на улицы и устроить власти реальные «коммунальные бунты», — подчеркнул Гарбарук.
Напомним, украинский президент Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение на 30 дней после инцидента в районе Керченского пролива.
25 ноября украинские корабли нарушили госграницу Россию и были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы. Экипажи кораблей арестованы на два месяца. Кремль заявил, что что действия ВМС Украины являются провокацией, в ответ Порошенко обвинил Россию «в агрессии», сообщает «Газета.ru».