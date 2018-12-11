«Патриарх до смерти»: Киев взбунтовался против Константинополя

15 декабря на Украине должен состояться так называемый объединительный собор. За несколько дней до наступления «эпохальной» даты главные действующие лица далеки от консенсуса. Слишком велики между ними противоречия.

Порошенко отчаянно сражается за кресло президента. Похвастать особо нечем, поэтому «пэрэмога» нужна как воздух. Именно президент озвучил дату «объединительного» собора и его ключевые задачи: утверждение устава и выборы предстоятеля.

«Собор состоится 15 декабря 2018 года… Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. Этот собор выберет предстоятеля», — заявил глава государства, отделенного от церкви.

Но дело идет ни шатко ни валко. Попытки склонить каноническую православную церковь к участию в сомнительном мероприятии обернулись пшиком. Хотя киевские власти старались на славу. Нападения на храмы, попытки отобрать святыни «правовым» путем, допросы и уголовное преследование — ничего не помогло.

К атаке на православное духовенство уже подключился сайт «Миротворец» — украинское чистилище. На близком к СБУ скандальном ресурсе без всякого стеснения угрожают священникам УПЦ МП.

Но усилия украинских властей и криминалитета (между ними сейчас трудно провести грань) оказались тщетными. Приглашение Варфоломея «немедленно прибыть» на объединительный собор было встречено ледяным молчанием патриарха Онуфрия. Письмо отправилось обратно в Стамбул. Таким образом, единственная каноническая православная церковь на Украине, за спиной у которой миллионы прихожан, оказалась вне «объединительного» процесса.

Проблемы горе-собора на этом далеко не заканчиваются. Раскольники между собой не в ладах. Недопонимание имело место задолго до начала эпопеи с томосом. Много лет в воздухе витала идея объединения двух неканонических структур: УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). За отсутствием идейных разногласий слияние выглядело весьма логичным. Но помешали амбиции лидеров.

События вокруг томоса лишь усугубили разногласия. Глава УПЦ КП Филарет ни на йоту не хочет уступать коллеге Макарию. Последнему трудно примириться со столь пренебрежительным отношением к своей персоне. К тому же, движение навстречу Константинополю пока принесло УАПЦ лишь потери. Верховная рада отдала на откуп Варфоломею Андреевскую церковь — один из знаковых храмов столицы. Макарий сделал вид, что не обиделся, и рад послужить общему благу.

Еще более значимые разногласия наметились между Фанаром и Филаретом. Поначалу конфликт проявлялся в виде тонкой дипломатической игры. Денисенко даже пошел на некоторые уступки. Теперь он именуется «патриархом» исключительно для «внутреннего пользования». Для внешнего мира он трансформировался в митрополита. То есть в сане, в котором остановил его Священный Синод, снявший с Филарета анафему.

Но сегодня обе стороны не скрывают раздражения. Константинополь хочет командовать парадом, Филарет противится.

«Историческое событие омрачается настойчивостью бывшего Киевского митрополита Филарета, который мало того, что продолжает именовать себя Патриархом и председателем Синода (которого на самом деле нет), но кроме того желает контролировать происходящее», — негодует главный редактор греческого православного сайта Orthodoxia.info Андреас Лударос.

В ответ на сей опус Филарет продолжает «омрачать настойчивостью», а также именовать себя патриархом. Носить титул он обещает ни много ни мало — до смерти.

Главный туз в его руках — самая многочисленная паства среди раскольников.

«От нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам — ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», — заявил Филарет.

Такой подход не по душе Петру Алексеевичу. Если затея с томосом потерпит фиаско, главе Украины останется только паковать чемоданы в Марбелью. По всей видимости, Банковая донесла эту мысль до руководства УПЦ Киевского патриархата. Так что к вечеру главные раскольники заметно смягчили свою позицию. Спикер Евстратий Зоря на своей странице в Facebook опубликовал пять примирительных пунктов, подчеркивающих «конструктивный» характер позиции УПЦ КП.

Особенно примечательным оказался четвертый пункт послания.

«Учитывая активную роль, которую играет президент Украины в вопросе предоставления Томоса, а также, в условиях избирательной кампании — понятно, что некоторые оппоненты президента, по политическим мотивам, максимально заинтересованы в том, чтобы будоражить страсти и подчеркивать противоречия», — написал Зоря.

Трогательная забота, что тут скажешь…