Киев, 11 декабря. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что религиозный раскол в стране может стать поводом для «вторжения российских войск».

СБУ начала распространять среди жителей Украины информационные буклеты, в которых рассказывается об опасности «российского вторжения». В данный момент свет увидели первые два выпуска буклетов, которые посвящены «использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата».

Проще говоря, власти в Киеве, будучи неспособными прийти к религиозному согласию в стране, в очередной раз поспешили обвинить в своих проблемах «руку Москвы». Более того, как считают представители украинских спецслужб, именно религиозный раскол может стать формальной причиной для «вторжения на Украину» армии РФ.

«Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для открытого военного вторжения Вооруженных Сил РФ в нашу страну», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, ключевая религиозная проблема на Украине состоит в том, что представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не поддерживают стремление властей страны к получению автокефалии.

Как сообщает «Газета.ру», на днях в УПЦ Московского патриархата заявили о незаконности созываемого Киевом «Объединительного собора», который стал одним из основных условий получения томоса.

«Считать «Объединительный собор» незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок», — говорится в постановлении Синод УПЦ МП.

Независимая позиция канонической православной церкви Украины служит поводом для гонений на ее представителей. В УПЦ МЦ неоднократно сообщали о притеснениях — в частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.