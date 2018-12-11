Раскрыто имя первого рэпера на «Голубом огоньке»

Москва, 11 декабря. Хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) согласился принять участие в съемках новогоднего «Голубого огонька» на Первом канале. Таким образом он стал первым рэпером, которого телезрители увидят в ночь на 1 января 2019 года.

Как стало известно, Первый канал уже отснял выступление Басты. Пока неизвестны имена других исполнителей. По информации издания «Российская газета», «речи об истории со специальным приглашением рэперов не идет». В новогоднем «Голубом огоньке» будут представлены разные жанры музыки и актуальные артисты, поскольку ранее Первый канал заверил, что учтет музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей.

Как сообщало издание News.ru, ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что на новогодний «Голубой огонек» пригласят рэперов, но никаких конкретных имен не назвал.

Напомним, 6 декабря стало известно, что председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев намерен предложить центральным телеканалам отвести часть новогодних передач под выступления рэп-исполнителей.