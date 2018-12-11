Серийное производство литий-ионных батарей запустят в Краснодаре к 2020 году

Краснодар, 10 декабря. К 2020 году в Краснодаре на ПАО «Сатурн» будет запущено серийное производство литий-ионных батарей для авиационных двигателей. Это стало возможным благодаря займу в 70 миллионов рублей, который был одобрен экспертным советом российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Как сообщается, еще 30 миллионов рублей на развитие данного производства будет выделено краевым фондом промышленности. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

По его словам, сейчас в России отсутствует промышленный выпуск литий-ионных аккумуляторных батарей. Запуск производства в Краснодаре должен будет исправить эту ситуацию.

В настоящее время в российской авиации используются два уже устаревших типа аккумуляторов: никель-кадмиевые и серебряно-цинковые. Первые слишком дороги в производстве, а вторые имеют низкие эксплуатационные характеристики. Применение новых литий-ионных батарей позволит снизить эксплуатационные затраты вдвое, отметили эксперты.