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«Порошенко плевать на многовековую историю»: в Госдуме раскритиковали разрыв Украиной договора о дружбе

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«Порошенко плевать на многовековую историю»: в Госдуме раскритиковали разрыв Украиной договора о дружбе

Москва, 11 декабря. Украинский президент Петр Порошенко демонстрирует пренебрежение к многовековой истории, которая связывает Россию и Украину, разрывая договор о дружбе и сотрудничестве. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев.

«Ему [Порошенко] совершенно плевать на многовековую историю, которая связывает Россию и Украину», ― приводит РИА Новости слова Тайсаева.

Он напомнил, что Россия никогда не воевала и не намерена воевать с Украиной, но такие политики, как Порошенко, идут на все, чтобы «разжечь эту войну».

Напомним, что в этот понедельник украинский президент подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, заключенный впервые 1 апреля 1999 года.

Автор: Антон Зарубин
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