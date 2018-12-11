«Дырявый» флагман: Huawei показала смартфон с отверстием в экране

Пекин, 11 декабря. Китайская компания Huawei показала смартфон Honor View 20 с «дырявым экраном». Это первый смартфон на рынке с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX586.

Официальный показ смартфона пройдет Пекине 22 декабря, в Европе презентация устройства назначена на 22 января 2019 года.

Huawei оснастил аппарат фронтальной камерой, которая «спрятана» в круглом отверстии в самом экране. Диаметр отверстия составляет 4,5 мм, оно позволяет не ощущать выпуклость камеры.

Отметим, что в настоящий момент неизвестны характеристики устройства. Известно только, что оно оснащено 48-мегапиксельной камерой от Sony.