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«Дырявый» флагман: Huawei показала смартфон с отверстием в экране

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«Дырявый» флагман: Huawei показала смартфон с отверстием в экране

Пекин, 11 декабря. Китайская компания Huawei показала смартфон  Honor View 20 с «дырявым экраном». Это первый смартфон на рынке с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX586.

Официальный показ смартфона пройдет Пекине 22 декабря, в Европе презентация устройства назначена на 22 января 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

這就是 Honor 的 All-View Display 挖孔全螢幕設計，將會在本月 26 日發表的 V20 手機上出現！

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Huawei оснастил аппарат фронтальной камерой, которая «спрятана» в круглом отверстии в самом экране. Диаметр отверстия составляет 4,5 мм, оно позволяет не ощущать выпуклость камеры.

Отметим, что в настоящий момент неизвестны характеристики устройства. Известно только, что оно оснащено 48-мегапиксельной камерой от Sony.

Автор: Денис Коробейников
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