Министр образования ФРГ заявила о важности сохранения диалога с Россией

Берлин, 11 декабря. Германии важно сохранять диалог с Российской Федерацией в то время, когда появляются вызовы для взаимоотношений между двумя государствами, о чем заявила федеральный министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

«Очень важно сохранять диалог и, конечно, это особенно актуально, когда наступают непростые времена, времена вызовов для взаимоотношений России и Германии», — сказала она.

Так она прокомментировала состоявшиеся ранее переговоры между представителями РФ и ФРГ о развитии научно-технического сотрудничества, по итогам которых была подписана «Дорожная карта сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций».

Карличек указала на то, что диалог направлен на объединение науки и международных отношений. Наука и образование, по ее словам, вносят существенный вклад как в международное сотрудничество, так и во взаимопонимание народов.

Как сообщила ранее «Газета.ру», министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия готова к диалогу с Западом, однако этот разговор должен проходить на равных условиях.