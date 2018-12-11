Сирия: Турция готовится к военной операции против курдов к востоку от Евфрата

Анкара, 11 декабря. Власти Турции готовятся к проведению военной операции против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По ее данным, все подготовительные мероприятия для проведения военной операции уже завершены и сейчас турецкие силы ждут приказа командования для начала кампании. Сообщается, что военно-воздушные силы Турции в операции участвовать не будут. Вместо этого, удары по позициям курдов будут наноситься силами артиллерийских подразделений турецкой армии. Подчеркивается, что задачей Анкары является вытеснение сил YPG из данного региона.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял о своих планах провести военную операцию на восточном берегу Евфрата, чтобы вытеснить оттуда курдские силы. В Турции курдские «Отряды народной самообороны» признаны террористическими, а в их присутствии у своих границ Анкара видит угрозу национальной безопасности.