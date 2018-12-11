Сирия новости 11 декабря 07.00: США сбрасывает неизвестные грузы в небе над «Ат-Танфом»; курды продолжают вылазки в Африне

Сирия, 11 декабря. США сбрасывает неизвестные грузы в небе над «Ат-Танфом»; курды продолжают вылазки в Африне; «Ахрар аш-Шам» использует смертников в боях с «Ан-Нусрой». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: провели теракт и совершили нападение на ССА на севере провинции Алеппо; понесли потери в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: устроило подрыв СВУ в деревне Джнейне на восточном берегу Евфрата.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе провинции Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: использовала смертника для атаки позиций «Ан-Нусры» в Идлибе.

Международная коалиция: сбрасывает с самолетов неизвестные грузы в небе над «Ат-Танфом».

Провинция Алеппо

Ситуация на западе провинции Алеппо по-прежнему остается крайне напряженной. По информации «оппозиционного» Telegram-канала @NewsTerkey1, в окрестностях населенного пункта Ас-Сахр продолжаются бои между боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Кроме этого, местные наблюдатели отмечают, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 стягивает силы к населенным пунктам Сальва и Акрабат.

Одновременно с этим, курдские вооруженные формирования совершили несколько диверсионных вылазок на территории, подконтрольные боевикам «Сирийской свободной армии». Как сообщает Telegram-канал @Syrianow10, подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» напали на силы ССА в населенном пункте Джандарис.

В подконтрольной «Сирийской свободной армии» деревне Куббасин прогремел взрыв. Как отмечает Telegram-канал @monsser2, вероятнее всего, это был теракт, проведенный курдскими вооруженными формированиями. Информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Хомс

В небе над оккупированной американцами 55-километровой зоной местные источники несколько дней наблюдали, как самолеты ВВС США сбрасывали на парашютах неизвестные грузы. Об этом сообщает источник в Twitter (@liongeneral19). Предполагается, что с помощью содержимого грузов США планируют усилить свою военную базу «Ат-Танф» или даже создать еще один опорный пункт на юге провинции Хомс.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжают операцию против «Исламского государства» в районе так называемого Хаджинского кармана на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Из района населенного пункта Дибан в сторону Хаджина выдвинулась автоколонна с подкреплением «Демократических сил Сирии». Об этом пишет источник в Twitter (@raedsyrian002). В составе автоколонны были замечены пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, и бронеавтомобили «Хамви».

«Исламское государство» в свою очередь продолжило нападения и теракты на подконтрольных курдским вооруженным формированиям территориях. Так, например, Euphrates Post сообщает о подрывах СВУ, устроенных ИГИЛ1 в населенном пункте Джнейне, в результате чего, по некоторым данным, погибло шесть боевиков «Демократических сил Сирии». Как передает тот же источник, террористам «Исламского государства» удалось захватить бензовоз недалеко от нефтяного завода «Коноко». Информация уточняется.

Провинция Идлиб

В окрестностях Телль-Хувейра и Хан-Шейхуна было замечено прибытие колонны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает Telegram-канал @lawandhamdo1.

Кроме этого, сообщает об активизации вооруженного противостояния между «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой группировкой «Ахрар аш-Шам» в районе Маарет-ан-Нумана. Об этом пишет Telegram-канал @hmosyrian. Террорист-смертник «Ахрар аш-Шам» атаковал позиции «Джебхат ан-Нусры», уничтожив трех боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)