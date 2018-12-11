Нобелевские премии вручили в Стокгольме

Стокгольм, 11 декабря. В Стокгольме завершилась церемония награждения Нобелевскими премиями за 2018 год. Были вручены премии в области медицины, физиологии, химии, физике, а также в сфере экономики.

Наибольшее количество премий получили ученые из США: Джеймсу Аллисону вручили награду по физиологии и медицине, Джордж Смит и Фрэнсин Арнольд получили премии за вклад в области химии, а Артур Эшкин — по физике, награду по экономике получили профессора из США Вильям Нордхаус и Поль Ромeр.

Кроме того, награду по физиологии и медицине также получил Тасуку Хондзе из Японии, а по физике, кроме Эшкина, награды вручили Жерару Муру (США/Франция) и Донне Стрикланд из Канады. Все победители получат за свои достижения в науке миллион долларов.

Ранее, 9 декабря в Стокгольме прошла церемония вручения альтернативной Нобелевской премии по литературе. Награду получила французская писательница Мариз Конде, сообщает RT.