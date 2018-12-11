Командир иракских сил заявил, что США развернули 8 баз в Ираке на границе с Сирией

Тегеран, 10 декабря. Командир иракских сил «Хашд аш-Шааби» Кассим Мослех сообщил, что США развернули восемь военных баз в западном Ираке на границе с Сирией. По его словам, Вашингтон собирается взять под свой контроль этот стратегически важный и богатый нефтью регион.

По словам Мослеха, США развернули базы в районе города Аль-Каим, между населенным пунктов Аль-Ротба и регионом «160», между Аль-Ротбой и аль-Валидом, а также непосредственно в самой Аль-Ротбе, расположенной в провинции Анбар.

Как подчеркнул иракский командующий, американские силы намерены взять под свой контроль западную и южную часть Аль-Ротбы, которая еще не до конца зачищена от боевиков. Создание в регионе своих баз якобы поможет США решить проблему с боевиками.

Также он обвинил американские силы в сотрудничестве с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России), объяснив, что после усиления американского присутствия в регионе, террористы ИГ смогут передвигаться через него свободнее. Само присутствие США в данном регионе Мослех объяснил планами Вашингтона взять под контроль этот стратегически важный и богатый нефтью регион, через который проходят пути, соединяющие соседние страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.