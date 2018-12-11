Автомобили KIA подорожали в России

Москва, 10 декабря. Компания KIA подняла цены на свои автомобили в декабре. Подорожание не коснулось только седана Quoris.

Автомобили подорожали в среднем от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Так, на 20 тысяч увеличились цены наPicanto и Soul, на Mohave и Ceed — на 25 тысяч рублей. Также на 30 тысяч рублей поднялись в цене седаны Optima и Сerato. Отметим, что меньше всего подорожали Kio Rio и Rio X-Line.

Несмотря на увеличение цены, спрос на корейские автомобили Kia не падает. Всего в 2018 году россияне приобрели 209 тысяч автомобилей, что больше на 24% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что новое поколение универсала Kia Ceed Sportswagon будет доступно для российских покупателей с января 2019 года. Покупателям будут доступны девять вариантов комплектаций, сообщают «Известия».