Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Суд США назначил дату слушаний по делу Бутиной

30
0 Оставить комментарий

Суд США назначил дату слушаний по делу Бутиной

Вашингтон, 10 декабря. В США в округе Колумбия 12 декабря пройдет заседание по делу Марии Бутиной. На нем россиянка может изменить свои показания и признать себя виновной. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на судебные документы.

Так, в документах сообщается об удовлетворении совместного ходатайства защиты и обвинения по назначению слушаний по изменению показаний подсудимой о признании вины.

«Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15.15», — говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн сообщает ТАСС.

Напомним. Марию Бутину задержали в США в июне 2018 года. В штатах девушка находилась по студенческой визе. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США.

В конце ноября стало известно, что девушку перевели в одиночную камеру, где она проводит 22 часа в сутки. Официальные представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бутина находится в заложниках у США для манипуляций в политических целях.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.