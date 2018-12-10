Суд США назначил дату слушаний по делу Бутиной

Вашингтон, 10 декабря. В США в округе Колумбия 12 декабря пройдет заседание по делу Марии Бутиной. На нем россиянка может изменить свои показания и признать себя виновной. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на судебные документы.

Так, в документах сообщается об удовлетворении совместного ходатайства защиты и обвинения по назначению слушаний по изменению показаний подсудимой о признании вины.

«Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15.15», — говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн сообщает ТАСС.

Напомним. Марию Бутину задержали в США в июне 2018 года. В штатах девушка находилась по студенческой визе. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США.

В конце ноября стало известно, что девушку перевели в одиночную камеру, где она проводит 22 часа в сутки. Официальные представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бутина находится в заложниках у США для манипуляций в политических целях.