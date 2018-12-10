Apple лишилась права продавать в Китае большую часть моделей iPhone

Пекин, 10 декабря. Американская компания Apple лишилась права продавать свои старые модели смартфонов на территории Китая, что фактически лишило ее рынка в этой стране. Причиной запрета стало судебное разбирательство с другой компаний Qualcomm, производящей чипы.

В ходе разбирательства китайский суд, рассматривающий дело Apple и Qualcomm, встал на сторону последней, постановив, что Apple нарушила два патента.

Один из патентов связан с управлением приложениями при помощи сенсорного экрана, второй - с возможностью смартфона редактировать фотографии. Под запрет в Китае попали все модели iPhone, кроме последних, выпущенных этой осенью, так как их на момент подачи иска еще не существовало. Тем не мене, Qualcomm подало и другие иски против Apple, так что разбирательство продолжится. Компания Apple уже пообещала использовать все возможные способы в рамках закона, чтобы отменить данное решение.