«Францию ждут новые кредиты и дефицит бюджета»: эксперт прокомментировал обещания Макрона

Москва, 11 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране. Обращаясь к жителям Франции, он заверил, что власти республики примут сильные меры, среди которых быстрое снижение налогов, более правильное управление расходами, а не только их сокращение. Макрон также пообещал, что минимальная зарплата во Франции будет повышена на 100 евро с 2019 года.

По мнению экспертов и политологов, остается загадкой, где Макрон будет искать дополнительные деньги для этого. По словам политолога Александра Асафова, таким образом президент Франции «идет на серьезные требования, фактически пытается решить вопрос деньгами, обещая все эти экономические меры.

«Где он на них будет искать средства — отдельный вопрос», — сказал Асафов, отметив, что Макрон хочет показать находящимся на улицах людям, что их требования он услышал.

Обещания главы Франции также прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он считает, что «нынешние заявления Макрона не изменят экономические основы, национальную политику и подход к формированию благосостояния населения».

Он также не понимает, откуда правительство Франции возьмет дополнительные деньги, так как бюджет был сверстан и согласован Европейской комиссией. Если же Макрон действительно выполнит свои обещания, то Францию ждет изменение расходных и доходных статей бюджета, новые кредиты, а также дефицит бюджета, резюмировал эксперт, передает RT.

Как сообщило ранее издание Infox.ru, Макрон сообщил, что для Франции настал исторический момент, и власть готова защищать интересы народа, который «справедливо хочет жить достойным образом».