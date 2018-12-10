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Приземление Ту-160 ВКС РФ в Венесуэле попало на видео

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Приземление Ту-160 ВКС РФ в Венесуэле попало на видео

Москва, 10 декабря. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ совершили посадку в международном аэропорту Венесуэлы Майкетия. Кадры их приземления были опубликованы телеканалом «Звезда».

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу отправились два российских Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны, российским самолетам пришлось преодолеть более десяти тысяч километров, а их полет проходил над акваториями Атлантического океана и Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

На отдельном участке пути Ту-160 сопровождались норвежскими истребителями F-16. Как отметили в российском оборонном ведомстве, полет проходил в полном соответствии с нормами международного права.

 

Автор: Антон Зарубин
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