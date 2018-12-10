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Макрон пообещал повысить минимальную месячную зарплату во Франции

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Макрон пообещал повысить минимальную месячную зарплату во Франции

Париж, 10 декабря. Минимальная зарплата во Франции будет повышена на 100 евро с 2019 года. Такое обещание дал президент страны Эммануэль Макрон.

«Минимальная зарплата повысится с 2019 года на 100 евро в месяц», — отметил глава государства в телевизионном обращении к нации.

Макрон также заверил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом».

Президент добавил, что «ценную часть нашей нации» представляют пенсионеры. По его словам, повышение пенсионного налога, введенное в этом году, будет отменено для тех, кто получает меньше двух тысяч евро. Кроме того, работающие граждане страны получат в конце года не облагаемую налогом премию.

Напомним, ранее Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Автор: Тимур Румянцев
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