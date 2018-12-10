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Политика

Климкин предложил ЕС ввести «креативные санкции» против РФ

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Климкин предложил ЕС ввести «креативные санкции» против РФ

Брюссель, 10 декабря. Министр иностранных дел Украины обратился к странам Евросоюза с предложением вести «несколько типов санкций» против РФ после инцидента в Керченском проливе. С таким заявлением украинский политик выступил после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции», ― заявил Климкин.

По его словам, некоторые европейские политики поддержали украинскую инициативу. Однако сам Климкин отметил, его предложение требует «более детального обсуждения».

В то же время,  глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отказалась дать оценку заявлению Климкина, заявив, что сам факт присутствия украинского министра на заседании Совета ЕС – лишь «политический жест» со стороны Евросоюза.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В результате украинские военные корабли были задержаны.

Автор: Антон Зарубин
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