Сирия: командование коалиции США попыталось оправдаться в ударе по больнице в Хаджине

Вашингтон, 10 декабря. Руководство возглавляемой США коалиции попыталось оправдаться в нанесении авиаудара по больнице в сирийском городе Хаджин. Как заявили представители коалиции, удар был нанесен, так как боевики террористической группировки ИГ1 (запрещена в России) якобы использовали госпиталь в качестве прикрытия во время боя.

Командование коалиции опубликовало сообщение, в котором обвинило террористов ИГ в попытке использовать больницу в качестве прикрытия во время боевого столкновения с силами коалиции.

«Эти действия ИГ привели к потере больницей защищенного статуса в соответствии с правилами вооруженных конфликтов, статуса, защищенного Женевской конвенцией», ― отмечается в сообщении.

В то же время, командование коалиции не стало уточнять, к каким последствиям привела утрата больницей своего статуса.

Напомним, что сирийские СМИ в это воскресенье сообщили, что американская авиация полностью уничтожила больницу в сирийском городе Хаджин. Отметим, что это не первый случай, когда США наносят удары по мирным жителям в этом городе. Так, в середине ноября авиация коалиции атаковала жилые кварталы Хаджина, что привело к гибели как минимум сорока мирных жителей. Командование коалиции отказалось признавать свою вину в гибели гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.