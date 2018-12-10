Туск объявил, что созывает саммит ЕС для обсуждения Brexit
Брюссель, 10 декабря. Председатель Евросовета Дональд Туск объявил о своем решении созвать саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава Союза. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я решил созвать саммит по Brexit в четверг», ― говорится в его сообщении.
Туск добавил, что саммит состоится в четверг и в нем примут участие 27 стран, остающихся в ЕС. По его словам, руководство ЕС не намерено пересматривать сделку, включая договоренность по ирландской границе, однако в ходе встречи планируется обсудить, как содействовать ратификации договора в Великобритании.
Также в ходе саммита обсудят «готовность» остальных стран ЕС к варианту, при котором соглашения с Великобританией относительно Brexit не будет достигнуто. Напомним, что выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.
I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.— Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018