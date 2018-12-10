Туск объявил, что созывает саммит ЕС для обсуждения Brexit

Брюссель, 10 декабря. Председатель Евросовета Дональд Туск объявил о своем решении созвать саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава Союза. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я решил созвать саммит по Brexit в четверг», ― говорится в его сообщении.

Туск добавил, что саммит состоится в четверг и в нем примут участие 27 стран, остающихся в ЕС. По его словам, руководство ЕС не намерено пересматривать сделку, включая договоренность по ирландской границе, однако в ходе встречи планируется обсудить, как содействовать ратификации договора в Великобритании.

Также в ходе саммита обсудят «готовность» остальных стран ЕС к варианту, при котором соглашения с Великобританией относительно Brexit не будет достигнуто. Напомним, что выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.