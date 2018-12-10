Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, стороны обсудили обстановку, сложившуюся из-за нарушения кораблями ВМС Украины 25 ноября российской госграницы.

«Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей», — отметили в Кремле.

25 ноября три корабля ВМУ незаконно вторглись в территориальные воды РФ в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Российские пограничники задержали устроившие провокацию судна-нарушители, так как те не пытались прекратить опасные маневры. Украина обвинила РФ в «агрессии».