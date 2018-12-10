Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Путин и Меркель обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года

34
0 Оставить комментарий

Путин и Меркель обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года

Берлин, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает пресс-службы кабмина ФРГ.

«Канцлер (ФРГ) и президент (РФ) обсудили также газовый транзит из Россию через Украину после 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

Телефонный разговор Путина и Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о прекращении транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2» не идет

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.