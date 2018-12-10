Путин и Меркель обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года

Берлин, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает пресс-службы кабмина ФРГ.

«Канцлер (ФРГ) и президент (РФ) обсудили также газовый транзит из Россию через Украину после 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

Телефонный разговор Путина и Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о прекращении транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2» не идет.