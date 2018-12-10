Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин обсудил с Меркель намерения США выйти из ДРСМД

82
0 Оставить комментарий

Путин обсудил с Меркель намерения США выйти из ДРСМД

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили обменялись мнениями в связи с намерениями администрации Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметили в Кремле.

Согласно приведенным данным, Путин и Меркель условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин отметил, что на середину февраля этого года американцы нарушили ДРСМД уже 93 раза.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.