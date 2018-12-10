Путин обсудил с Меркель намерения США выйти из ДРСМД

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили обменялись мнениями в связи с намерениями администрации Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметили в Кремле.

Согласно приведенным данным, Путин и Меркель условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин отметил, что на середину февраля этого года американцы нарушили ДРСМД уже 93 раза.