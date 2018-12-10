Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Париж, 10 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Обращаясь к нации, французский президент осудил акции протеста «желтых жилетов», заявив, что проявленному насилию не может быть оправданий.

«События последних недель на территории материковой Франции и в заморских территориях серьезнейшим образом потрясли нацию», ― заявил Макрон, отметив, что в них смешались недопустимое насилие и законные требования.

Французский президент подчеркнул, что нападения на представителей французской полиции и жандармерии, а также разрушения торговых точек и зданий, не заслуживает никакого оправдания.

Макрон считает, что именно «оппортунисты», которые решили воспользоваться народным гневом и «пошатнуть республику», и привели в действие данные протесты и насилие.

Напомним, в начале декабря протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо во Франции переросли в массовые беспорядки. Митингующие разбивают витрины магазинов и кафе, разрушают достопримечательности, строят баррикады, переворачивают и поджигают автомобили.

По последним данным, правоохранительные органы Франции задержали 4523 человека с начала движения «желтых жилетов» в середине ноября. Из этого числа 4099 человек были помещены под стражу.