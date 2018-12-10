Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны отметили приоритетность задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета.

Согласно приведенным данным, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе немецкой стороны, Путин и Меркель затронули тематику кризиса в Сирии. Президент Российской Федерации и канцлер ФРГ отметили приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета.

30 ноября Путин заявил, что российские власти вместе с Ираном и Турцией добиваются скорейшего создания и созыва конституционного комитета по Сирии в Женеве.