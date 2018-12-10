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Экономика

LADA стала вторым автомобильным брендом в мире по динамике продаж

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LADA стала вторым автомобильным брендом в мире по динамике продаж

Москва, 10 декабря. Российская компания LADA заняла второе место в мире по динамике продаж среди автомобильных брендов. Такие данные приводит статистический сервис focus2move.

По данным центра, за последние десять месяцев продажи автомобилей LADA выросли более чем на 20% по сравнению с показателями прошлого года. Единственной компанией, обошедшей LADA по этому показателю, стала японская Mitsubishi, увеличившая свои продажи на 22%.

Третье место занимает китайская компания Geely, показавшая результат в 20%. Следом идет еще одна китайская фирма BYD с 19,8%, а затем – испанский Seat – 17,4%.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе российской компании LADA в топ-50 мировых автомобильных брендов по числу продаваемых машин. Лидером рейтинга стали Toyota, Volkswagen и  Ford.

Автор: Антон Зарубин
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