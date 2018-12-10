Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Латакии, Алеппо и Хамы

Дамаск, 10 декабря. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня, который действует на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, за минувшие сутки зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Сандран, Джубб-Эль-Зарур и Бариша, которые расположены на территории сирийской провинции Латакия. Также под ударами артиллерии боевиков оказались населенные пункты Телль-Марак, Зеллакият и Абу-Дали в провинции Хама.

Кроме того, террористы обстреляли жилые кварталы Суккари и Захабия, которые расположены на юго-западных окраинах города Алеппо. В результате обстрела населенного пункта Абу-Дали погиб один военнослужащий Сирийской арабской армии.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — подчеркнул Соломатин.

Напомним, в середине сентября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Накануне в МИД РФ сообщили, что российско-турецкая договоренность по Идлибу продолжает выполняться, однако процесс деэскалации осложняют провокации боевиков, которые продолжают наносить удары по сирийским населенным пунктам.