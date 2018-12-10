Сирия: свыше 15 тысячи человек попали под действие амнистии для уклонистов

Дамаск, 10 декабря. На территории Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин, на 9 декабря этого года амнистированы были 15 655 человек.

Кроме того, силами российских военных продолжается восстановление инфраструктуры в Сирии, а также создание условий для возвращения беженцев. Так, на 9 декабря 2018 года в Сирии были восстановлены 30 824 жилых дома, 710 образовательных учреждений и 118 – медицинских. Также был проведен ремонт 930 км автомобильных работы.