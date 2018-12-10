Кабмин РФ отменил регулирование цен на СПГ для коммерческих потребителей

Москва, 10 декабря. Правительство России внесло изменения в нормативную базу по вопросам регулирования цен на газ, согласно которым «Газпрому» разрешается продавать сжиженный природный газ (СПГ) внутри РФ для коммерческих потребителей по свободной цене.

Согласно сообщению Кабмина РФ, целью изменений является создание условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения. Поправки в нормативную базу предусматривают отмену госрегулирования цен на ресурс, реализуемый «Газпромом», при поставках промышленным и коммерческим потребителям.

По словам вице-премьере Дмитрия Козака, развитие производства СПГ предусматривает необходимость либерализации рынка данного ресурса в качестве самостоятельного сегмента.

«Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар и будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов газификации с применением СПГ», — объяснил Козак.

В целом указанные изменения, добавил он, будут способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов.

Ранее стало известно, что «Газпром» с января по ноябрь 2018 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Как сообщили в компании, объем поставок топлива составил 179,9 миллиарда кубов. В прошлом году было экспортировано на 4,5 миллиарда кубометров газа меньше. В 2018 году показатель вырос.