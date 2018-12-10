Межпланетный аппарат Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Вашингтон, 10 декабря. Американский межпланетный аппарат Voyager 2 покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

Гелиосферой называется защитный кокон из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. Ее можно рассматривать как магнитный аналог атмосферы планеты.

Как сообщается, еще 5 ноября Voyager 2 пересек гелиопаузу – внешний край гелиосферы. Сейчас он вышел в межзвездное пространство и находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли. Электромагнитному сигналу требуется 16,5 часов, чтобы преодолеть расстояние от аппарата до планеты.

Таким образом, Voyager 2 стал уже второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой за ее пределы вышел Voyager 1 – в августе 2012 года. Обе станции были запущены в августе 1977 года.