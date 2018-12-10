США ужесточили санкции против Северной Кореи

Вашингтон, 10 декабря. Министерство финансов США внесло в санкционный список трех членов руководства Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США​​​.

По данным ведомства, в санкционный список внесен вице-маршал Корейской Народной армии Чхве Рен Хэ, который также является членом Национального совета обороны КНДР. Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении министра государственной безопасности Северной Кореи Чен Кен Тхэка, а также против главы департамента по пропаганде и агитации КНДР Пак Гван Хо.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, санкции были введены из-за нарушения прав человека и системной цензуры в Северной Корее.

«Санкции демонстрируют поддержку свободы слова и нашу позицию против системной цензуры и нарушения прав человека», — сказал Мнучин.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели первую двустороннюю встречу в Сингапуре. По итогам встречи стороны подписали документ, который стал основой для решения ядерной проблемы на Корейском полуострове. Позднее Трамп заявил, что принятые ранее санкции в отношении КНДР пока останутся в силе, однако в перспективе могут быть сняты.