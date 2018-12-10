Гендиректор сети фитнес-клубов найден мертвым в Саратове

Саратов, 10 декабря. Генеральный директор сети фитнес-клубов World Class и Forte club в Саратове Андрей Еремин найден мертвым, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Еремин являлся местным бизнесменом и владел сетями фитнес-клубов в городе. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Правоохранительные органы допускают, что это мог быть несчастный случай. Выяснение деталей произошедшего продолжается.

Накануне стало известно о смерти актера Киевского академического театра юного зрителя Тараса Мельничука. Известный по сериалу «Возвращение Мухтара» артист умер на 28-м году жизни.