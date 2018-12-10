Эксперт оценила эффект от рекордного урожая в Танзании для рынка кофе

Москва, 10 декабря. Восточноафриканская страна Танзания намерена собрать рекордный за последние шесть лет урожай кофе. Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Галина Кузнецова оценила эффект от рекордного урожая в восточноафриканской стране для рынка кофе.

Танзания занимает четвертое место на континенте по объемам производства кофе, уступая Эфиопии, Уганде и Кот-д'Ивуару. При этом на кофе приходится треть всего танзанийского экспорта в Россию.

Высоких показателей, связанных с урожаем кофе, стране удалось добиться из-за ряда факторов, среди которых увеличение площадей, отданных под кофейные плантации, а также благоприятная погода.

По мнению кандидата экономических наук, рекордный урожай в Танзании способен оказать непосредственное влияние на рынок кофе. Как отметила эксперт, цены на продукт могут снизиться на мировом рынке, поскольку кофе является биржевым товаром.

«Что же касается внутреннего российского рынка кофе, то он не подвержен этим колебаниям. Не стоит рассчитывать на снижение цены на кофе в розничной торговле», — цитирует Кузнецову издание «Слово и Дело».

При этом эксперт отметила, что Танзания не относится к лидерам среди поставщиков продукта на территорию России. Лидирующие позиции здесь занимает Азия, в частности Вьетнам.

Ранее исследователи из британского Института научной информации о кофе выявили новые полезные свойства напитка. По их мнению, употребление кофе снижает риск возникновения инсулиннезависимого диабета (диабет 2 типа) на 25%. Ученые также выяснили, что благоприятный эффект на здоровье оказывает и кофе без содержания кофеина.