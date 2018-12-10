Украина не смогла определить агента для возмещения средств вкладчиков «дочки» ВТБ

Киев, 10 декабрь. Конкурс на определение банка, который должен стать агентом для возмещения средств вкладчиков украинской «дочки» российского банка ВТБ, был признан несостоявшимся. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины, проводившего данный конкурс.

«Исполнительная дирекция фонда 6 декабря 2018 приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка для отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО «ВТБ Банк», гарантируемых фондом, <...> и признать его несостоявшимся», ― сообщает пресс-служба Фонда.

Напомним, что ранее Нацбанк Украины объявил «дочку» российского банка ВТБ «неплатежеспособной», заявив об «отсутствии реальных действий со стороны владельцев» по повышению объема ликвидности. Кроме того, АО «ВТБ Банк» было обвинено в нарушении банковского законодательства Украины. В руководстве ВТБ заявили, что речь идет о попытке узаконить рейдерский захват банка и не исключили обращения в международный суд.