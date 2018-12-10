Делегация высокопоставленных израильских офицеров посетит Москву 11 декабря
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Тель-Авив, 10 декабря. Делегация представителей министерства обороны Израиля приедет в Москву 11 декабря для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В ведомстве напомнили, что 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых была достигнута договоренность встрече делегации израильских высокопоставленных офицеров с российскими коллегами.
«В соответствии с телефонным разговором между премьер-министром Израиля и президентом РФ делегация высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля направится в Москву во вторник», — говорится в сообщении.