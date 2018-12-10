Делегация высокопоставленных израильских офицеров посетит Москву 11 декабря

Тель-Авив, 10 декабря. Делегация представителей министерства обороны Израиля приедет в Москву 11 декабря для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ведомстве напомнили, что 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых была достигнута договоренность встрече делегации израильских высокопоставленных офицеров с российскими коллегами.