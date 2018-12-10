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«Это бред»: Ефремов отреагировал на сообщения о скандале в московской клинике

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«Это бред»: Ефремов отреагировал на сообщения о скандале в московской клинике

Москва, 10 декабря. Российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий, Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что между ним и сотрудниками одной из московских клиник якобы произошел конфликт.

Как отметил артист, на территорию клиники его пропустили без преград, никакой экстренной ситуации не возникало.

«Никаких инцидентов не было, — цитирует Ефремова телеканал «Звезда». — И то, что нас не пускали, это бред».

По его словам, имеются в виду абсолютно «стандартные физиопроцедуры», которые имеют плановый характер.

«Все у нас хорошо, все в порядке», — добавил Ефремов.

Как сообщал ранее Пятый канал, в одну из клиник Москвы актер привез на лечение свою мать Аллу Покровскую. Там, как писало издание «Дни.ру», Ефремов якобы устроил скандал по поводу того, что он не смог сразу выехать с парковки.

Автор: Тимур Румянцев
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