Летевшие в Венесуэлу Ту-160 ВКС РФ сопровождали в пути самолеты Норвегии

Москва, 10 декабря. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических РФ во время полета в Венесуэлу сопровождали на отдельных этапах маршрута истребители F-16 ВВС Норвегии. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве России сообщили ранее об успешном перелете стратегических ракетоносцев Ту-160 из РФ в Венесуэлу. В пути их сопровождали дальнемагистральный самолет Ил-62, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В Венесуэле по случаю прибытия российских экипажей устроили торжественные мероприятия, на которых присутствовали глава Минобороны государства, генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства РФ в Венесуэле.

Самолеты дальней авиации осуществили полет по маршруту в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Во время перелета летчики ВКС преодолели свыше 10 тысяч километров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Венесуэлы выразил надежду на то, что практика перелетов боевой авиации РФ на аэродромы Венесуэлы продолжится, как и заходы кораблей ВМФ в порты этой страны.