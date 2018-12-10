Минздрав Украины сообщил о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Одесса, 10 декабря. Министерство здравоохранения Украины заявило о «рейдерском захвате» здания Одесского национального медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава Украины, 10 декабря неизвестные лица прорвались в здание Одесского национального медицинского университета, совершив его силовой захват.

«Неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что после захвата учебного заведения неизвестные лица начали процесс увольнения работников университета. Кроме того, захватчики уничтожают официальную документацию.