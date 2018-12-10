Тела на нейтральной полосе: в ДНР рассказали о провокации ВСУ под Докучаевском

Донецк, 10 декабря. Украинский БТР выгрузил несколько трупов на нейтральной территории в Донбассе. Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, зачем это понадобилось ВСУ.

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в военной разведке ДНР сообщил о готовящейся провокации со стороны ВСУ на линии разграничения в Донбассе.

«В районе Новотроицка, под Докучаевском, украинский БТР завез и выгрузил в «серой зоне» (нейтральная территория) несколько трупов, — написал Сладков. — Что это? Дальше, наверное, какие-то заявления будут с киевской стороны. Нет? Или да?»

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в интервью ФАН подтвердил выгрузку тел украинскими формированиями на линии разграничения под Докучаевском.

«Эта информация реальна. И это очень интересно», — заявил он.

Получается, что трупы выкинули с украинских БТР, предположил он. Но затем туда же подъехали БМП и машина скорой помощи, уточнил начальник пресс-службы НМ ДНР.

«В БМП, скорее всего, были журналисты. Я так думаю, что буквально в ближайшее время может быть вброс дезинформации со стороны ВСУ», — добавил Безсонов.

Учитывая, что все произошло в так называемой «серой зоне», возможны два варианта событий, отметил собеседник ФАН.

«Первый — что якобы в результате «обстрела» с нашей стороны «погибли мирные» — и предъявят трупы мирных», — рассказал офицер.

Вторая версия заключается в попытке Киева обвинить защитников Донбасса в наступательных действиях, предположил Безсонов.

«Могут представить так, будто мы попытались в этом месте пойти на прорыв, а доблестные солдаты ВСУ отбили эту попытку. И опять есть «доказательство» — «трупы сепаратистов», — предположил собеседник ФАН.

Другие объяснения действий Киева вызывают сомнения, считает начальник пресс-службы НМ ДНР.

«Может, одно подразделение ВСУ возвращает трупы убитых из другого подразделения. Но почему тогда в серой зоне, а не в тылу? Так что остаются только две версии, о которых я упомянул», — отметил Безсонов.

Это однозначная провокация Киева, убежден офицер ДНР.

«Теперь мы об этом сказали, и они могут отказаться от своего замысла. Но не факт», — резюмировал украинские действия Безсонов.

Ранее к корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, обратилась инициативная группа жителей подконтрольных украинской армии районов Донецкой и Луганской областей. Люди, уставшие от войны, собрали воедино и передали журналистам все известные им места дислокации подразделений ВСУ.