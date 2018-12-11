Сирия итоги за сутки на 11 декабря 06.00: бойцы армии США арестовали двух гражданских в Ракке, в Идлибе САА уничтожила ряд объектов «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 11 декабря. Бойцы спецназа армии США арестовали двух гражданских в Ракке, в Идлибе САА уничтожила ряд объектов «Тахрир аш-Шам», курды несут потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили ряд объектов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ликвидировали несколько джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала врача в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла несколько боевиков в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась атаковать САА в Хаме, устроила стрельбу в Аль-Бабе.

«Национальный фронт освобождения»: потерял двух боевиков в Хаме.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре, проводят массовые задержания гражданских в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора, арестовала двух мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА). Об этом писало информационное агентство Al-Masdar News. Причины междоусобного конфликта неизвестны.

Кроме того, в районе населенного пункта Мареа отмечались перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение суток на востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства». В эпицентре столкновений находится город Хаджин, большая часть которого захвачена радикальными исламистами, передавал Twitter-канал (@WelatBakar). В конце дня военный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@huseyinbozan), что террористы ИГ убили, по меньшей мере, семь боевиков курдского ополчения.

Также перестрелки между радикалами ИГ и «демократическими силами» отмечались в районе Аль-Багуз. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@RisboLensky).

Поддержку курдским отрядам оказывают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Step News сообщало, что силы возглавляемого США западного альянса продолжили наносить удары по жилым районам поселений этой части региона, подвергая опасности гражданских.

Провинция Идлиб

В первой половине дня радикальные исламисты снова атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции Идлиб, сообщалось в информационном бюллетене Минобороны РФ. Российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистов.

В качестве ответных мер, правительственные войска САР открыли огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Аль-Тах. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency).

Позже Twitter-канал (@HarbiehNadie) сообщал, что артиллерия САА уничтожила ряд объектов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» недалеко от Ат-Тамании.

Кроме того, в регион продолжили стягиваться подкрепления сирийской армии. Об этом писал в Twitter (@SSCupdate) один из источников.

Террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса арестовали врача в городе Кафр Набель, передавал местный Twitter-канал (@Step_Agency).

Местный источник писал в Telegram (@aheey555), что недалеко от населенного пункта Аль-Тах неизвестные ликвидировали двух боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».

В восточную часть региона прибыло несколько грузовиков ВС Турции. Об этом сообщало информационное агентство Step News.

Провинция Ракка

Информационное агентство Step News писало, что радикалы, предположительно являющиеся членами «Исламского государства», атаковали штаб Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Масада к востоку от административного центра провинции Ракка. Сообщалось, что один из нападавших совершил самоподрыв, в результате чего курды потеряли несколько боевиков убитыми и ранеными.

В течение суток бойцы американского спецназа проводили обыски в домах мирных жителей Ракки, передавало информагентство Al-Masdar News, ссылаясь на местных активистов. По сведениям Hierapolis, военнослужащие армии США арестовали двух гражданских. Причины задержаний неизвестны.

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Джейш аль-Изза» предприняли очередную попытку атаковать Сирийскую арабскую армию (САА) на севере провинции Хама. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что джихадисты готовили засаду для бригады САА, однако бойцы правительственных сил САР предотвратили нападение. Кроме того, войска Башара Асада ударили по опорным пунктам незаконного вооруженного формирования в районе поселения Суран и ликвидировали несколько боевиков.

Также САА вела обстрел укрепрайонов террористов в окрестностях Аль-Латамины, Мурека и Мааркабы. Об этом писал Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu). Другой источник сообщал в Twitter (@Step_Agency), что правительственными войсками было нейтрализовано два члена «Национального фронта освобождения». В конце дня армия САР уничтожила ряд джихадистов группировки «Ахрар аш-Шам» на их позициях недалеко от населенного пункта Тель ас-Сахр. Об этом сообщало Al-Masdar News. Напомним, ситуация в этой части региона обострилась после систематических нарушений режима прекращения огня со стороны радикалов, которые провоцируют сирийские войска открывать ответный огонь.

В районе города Тейдра произошло дорожно-транспортное происшествие, передавал местный Twitter-канал (@radioshamfm). В результате инцидента погиб гражданский.

Ирак

К востоку от административного центра провинции Басра произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента ранения получили трое детей.

Иракская армия усилит меры безопасности в районе границы с Сирией, заявил премьер-министр Адель Абдул-Махди. Как сообщало информационное агентство Al-Manar News, к границе с сирийской провинцией Дейр-эз-Зор будут переброшены дополнительные силы ВС Ирака и отрядов «Хашд аш-Шааби». Данные меры предпринимаются для предотвращения проникновения в Ирак террористов «Исламского государства», захвативших часть территорий региона у курдских военизированных отрядов.

В это же время информагентство Iraqi News писало, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» остановили банду ИГ, когда джихадисты пытались незаметно пробраться в провинцию Дияла. Также стало известно, что силы безопасности Ирака арестовали 12 боевиков ИГ в разных районах Киркука.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)