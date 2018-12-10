Помпео пригласил избранного президента Грузии посетить США

Тбилиси, 10 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео и избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили провели телефонные переговоры, во время которых американский дипломат поздравил нового главу грузинского государства с победой на выборах и пригласил нанести визит в Штаты.

Во время телефонной беседы Помпео в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах страны, передает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на избирательный штаб Зурабишвили.

«Госсекретарь поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах, пожелал ей успехов в государственной деятельности и выразил надежду, что избранный президент Грузии совершит визит в США в ближайшем будущем», — отметили в штабе.

Независимый кандидат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав после подсчета 100% бюллетеней 59,52% голосов избирателей. По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали более 1,1 миллиона человек, а явка на президентские выборы составила 56,23%.

По мнению политолога Игоря Гвритишвили, новый президент Грузии должна стать связующим звеном с западными странами с учетом того, что страна твердо ориентирована на такие отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что позиция России в отношении Грузии после президентских выборов не изменится. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны по инициативе грузинской стороны, напомнила дипломат.