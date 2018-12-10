Журналисты составили топ-10 главных фиаско мировых лидеров в 2018 году

Москва, 10 декабря. Журналисты составили то-10 самых громких конфузов мировых лидеров, произошедших на глазах у всей планеты в 2018 году.

10 место разделили неудачные выступления президентов Украины Петра Порошенко и Литвы Дали Грибаускайте. Так, в июле этого года глава Украины заготовил «глубокую» речь для саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе, однако на его выступление пришел лишь генсек альянса Йенс Столтенберг и несколько членов украинской делегации. Аналогичная история произошла с Грибаускайте в сентябре: во время ее выступления на заседании Генассамблеи ООН большинство участников встречи встали и покинули зал.

Девятое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая во время визита в Киев проявила уважение к жителям страны и на украинском языке поприветствовала почетный караул на крыльце Мариинского дворца: «Приветствую воины». В ответ канцлер ФРГ услышала нацистское приветствие: «Героям слава».

Восьмое место получил король Марокко Мухаммед VI, который уснул на торжественной церемонии в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Его соседкой оказалась супруга американского президента Мелания Трамп, которая пыталась сделать вид, что ничего не происходит.

На этих же мероприятиях во Франции конфуз произошел и с Меркель — он расположился на седьмом месте топа.101-летняя француженка обратилась к ней, перепутав с 65-летней супругой президента Франции Бриджит Макрон. Впрочем, глава Германии достойна вышла из положения: она с улыбкой подошла к женщине и по-французски сообщила: «Я – канцлер Германии».

На шестом месте вновь расположился Порошенко, который, убегая от российских журналистов на 73-й сессии Генассамблеи ООН, перепутал двери и забежал в переговорную главы МИД России Сергея Лаврова. Помолчав несколько секунд, президент Украины вышел и со второй попытки нашел необходимую дверь.

Пятое место получил глава США Дональд Трамп, который гордо поднимался по трапу самолета, не заметив прилипшую туалетную бумагу к левому ботинку. Никто из ближайшего окружения американского президента не предотвратил публичное фиаско и оно попало на видео.

На четвертое место в списке провалов Макрона отправил как раз Трамп. Во время встречи в Вашингтоне в апреле этого года он публично заявил о перхоти главы Франции.

«На самом деле у нас особенные отношения, — заявил глава Белого дома. — Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он [Макрон] был безупречен».

На третьем месте вновь расположился Макрон, однако уже благодаря собственным заслугам. В октябре он посетил остров Сен-Мартен с целью проверки его восстановления после урагана «Ирма», после чего в Сети появились сомнительные снимки президента Франции в компании молодых темнокожих мужчин. Стоит отметить, что один из них демонстрировал в камеру поднятый вверх средний палец. Как оказалось, эти парни недавно покинули не столь отдаленные места, а Макрон таким образом хотел показать свое хорошее отношение к любому гражданину страны.

Второе место получил Трамп, который стал «кошмаром для президента Аргентины на саммите G-20». На встрече с хозяином страны он забыл, что микрофон выключен, и обратился к своему помощнику: «Вытащи меня отсюда!» Заявление услышали все в зале. Кроме того, он покинул раньше времени сцену, оставив главу Аргентины Маурисио Макри без совместной фотографии. На этом же саммите Трамп публично раскритиковал синхронный перевод.

Однако первое место досталось премьер-министру Британии Терезе Мэй. Ее «танцы робота» во время визита в Южноафриканскую Республику не оставили равнодушным практически никого. Кроме того, она повторила эти фирменные движения во время выхода на сцену под песню АВВА «Королева танца» во время заседания консервативной партии, передает «ПолитРоссия».