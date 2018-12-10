Сирия новости 10 декабря 22.30: перестрелки между группировками ССА в Алеппо, в Идлибе ликвидировано два боевика «Ахрар аш-Шам»
Сирия, 10 декабря. Перестрелки между группировками ССА зафиксированы в Алеппо, в Идлибе ликвидировано два боевика «Ахрар аш-Шам», курды потеряли более семи боевиков в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.
«Исламское государство»1: ведет бои с SDF на востоке Дейр-эз-Зора.
«Сирийская свободная армия» (ССА): устроила стрельбу в Аль-Бабе.
«Ахрар аш-Шам»: потеряла двух боевиков в Идлибе.
Курды: потеряли семь боевиков в Дейр-эз-Зоре.
Провинция Алеппо
В городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА). Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News. Причины междоусобного конфликта неизвестны.
Кроме того, в районе населенного пункта Мареа отмечаются перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).
Провинция Дейр-эз-Зор
На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между «Исламским государством» и Демократическими силами Сирии (SDF) за контроль над городом Хаджин. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@huseyinbozan), что террористы ИГ1 убили, по меньшей мере, семь боевиков курдского ополчения.
Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что к Хаджину прибыло подкрепление «демократических сил», состоящее, в том числе, из женских отрядов.
Провинция Идлиб
Местный источник в провинции Идлиб сообщает в Telegram (@aheey555), что недалеко от населенного пункта Аль-Тах на юге региона неизвестные ликвидировали двух боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».
Также в этой части провинции не прекращаются перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@riskmap_). По сведениям автора публикации, столкновения отмечаются в окрестностях поселения Ат-Тамания.
Провинция Хама
Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстреливать укрепрайоны незаконных вооруженных формирований недалеко от города Аль-Латамина, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, столкновения между правительственными войсками и джихадистами возобновились на севере провинции Хама после очередной попытки боевиков проникнуть на подконтрольные САА территории.
В районе города Тейдра произошло дорожно-транспортное происшествие, передает местный Twitter-канал (@radioshamfm). В результате инцидента погиб гражданский.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)