Не получилось: Чижов оценил попытки США использовать инцидент в Азове для санкций против РФ

Москва, 10 декабря. Вашингтону не удалось использовать инцидент с задержанием в Керченском проливе украинских судов, которые нарушили госграницу РФ, чтобы усилить санкционное давление на Москву. Такое мнение выразил постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов.

Российский дипломат оценил попытки США использовать инцидент в Азовском море для санкций против России.

«Не секрет, что американцы и сейчас в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать известный керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления. Не получилось», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 25 ноября корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Российские пограничники призывали украинских моряков остановиться и прекратить опасные маневры, однако на киевских кораблях законные требования проигнорировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ, а на Украине ввели военное положение.

В Киеве расценили законные действия российских пограничников как очередной «виток агрессии» со стороны России и использовали вместе с Западом этот инцидент как очередной повод для обвинения Москвы в якобы нарушении международных норм.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассмотрит предложение Киева о введении новых санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Керченском проливе.