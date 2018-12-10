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Чижов назвал условия РФ по восстановлению полномочий в ПАСЕ

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Чижов назвал условия РФ по восстановлению полномочий в ПАСЕ

Москва, 10 декабря. Россию не устраивает частичное восстановление прав делегации страны в ПАСЕ, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов рассказал об условиях РФ по восстановлению работ делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он отметил, что в июне следующего года в организации будут выбирать генсека, поэтому к ключевой сессии будет повышенное внимание.

Постпред РФ заметил, что некоторые допускают, что России будет предложено частичное восстановление полномочий делегации в ПАСЕ.

«Но, конечно, нас это устроить не может, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24», — и мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав нашей делегации и разработку таких правил процедуры, которые бы исключили повторение подобных действий со стороны арифметического большинства этой ассамблеи».

Чижов назвал условия РФ по восстановлению полномочий в ПАСЕ

Напомним, Россию в апреле 2014 года лишили права голоса из-за ситуации на Украине. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях.

Автор: Катерина Иванова
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