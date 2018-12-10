Вице-премьер Италии заявил, что лично работает над сближением России и Евросоюза

Рим, 10 декабря. Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео заявил, что лично работает над вопросом сближения России и Евросоюза.

Вице-премьер подчеркнул, что санкции как инструмент политики изжит и бесполезен. Кроме того, ограничительные меры в отношении России наносят вред экономике стран Евросоюза.

«Я считал и продолжаю считать, что в 2018 году инструмент санкций совершенно бесполезный. Санкции вредят нашей экономике, и я лично работаю над сближением России и ЕС, считая диалог единственным способом», — сказал Сальвини в ходе пресс-конференции.

Вице-премьер не уточнил, каким образом правительство Италии планирует добиваться отмены антироссийских санкций.

По мнению многих экспертов, Италия вряд ли в ближайшее время возьмет на себя инициативу выступить в ЕС за отмену антироссийских санкций, так как в настоящее время у Рима достаточно проблем с Брюсселем.