В Госдуме разъяснили, как правильно лечиться боярышником

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал эту меру правильной.

«Предпринятые ранее попытки продавать спиртосодержащую непищевую продукцию только по рецептам или путем уменьшения емкости флакона проблему (отравлений. — Прим. ФАН) не решают, — рассказал Говорин. — Это все полумеры. Нужно устранить экономическую мотивацию для употребления такой продукции в качестве замены алкоголя».

Данный вопрос имеет прямое отношение к здоровью нации и уровню смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, пояснил депутат.

«Эти показатели, хотя и есть тенденция к снижению, в нашей стране пока высокие», — подчеркнул парламентарий.

На уточнение ФАН, что планируемое повышение цен приведет и к росту стоимости спиртосодержащих средств, предназначенных для медицинских целей, в том числе известного «Боярышника», Говорин ответил, что этот вопрос можно решить путем использования боярышника без применения спиртосодержащей продукции. Так лечиться даже более правильно, считает депутат.

«Кто и когда доказал, что для лечения необходимо разведение боярышника или шиповника спиртами? — недоумевает депутат. — Сухой боярышник, это я вам как врач могу сказать, заваренный, например, с чаем, гораздо полезнее, чем на спирту. Так давайте разъяснять гражданам, что боярышник надо покупать в пакетах и делать отвар».

Напомним, что ранее правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров с долей спирта свыше 25% были ужесточены после массового отравления в декабре 2016 года в Иркутске «Боярышником», содержащим метиловый спирт. Тогда пострадали 123 человека.