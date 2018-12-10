Создатель «Красной машины» — открытие памятника Анатолию Тарасову в Москве. ФАН-ТВ

В Москве у Ледового дворца спорта ЦСКА открыли памятник хоккейному тренеру Анатолию Тарасову. Церемония прошла 10 декабря — именно в этот день Тарасову исполнилось бы 100 лет. Для дочери великого тренера Татьяны Тарасовой открытие этого памятника было настоящей мечтой.

«У меня была мечта, чтобы страна помнила своих героев. И эта мечта сегодня сбылась. Я счастлива, что вот он такой стоит — он на тренировке, он настоящий, потому что это сильный, могучий человек, который научил меня побеждать. И он мне так поднял планку, отец говорил: «В твоих руках таланты, какое ты имеешь право, чтобы они были вторые. Я счастлива сегодня», — рассказала Татьяна Тарасова, дочь Анатолия Тарасова, тренер по фигурному катанию.

Тарасов сделал историю русского хоккея, благодаря ему наша сборная закрепилась на пьедестале победителей, его наследие — поколения многократных чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр. По методике Анатолия Тарасова будут работать еще долгие годы, но достичь такого же результата будет непросто.

«Он обогнал время и заставлял это делать нас, потому что полностью был вовлечен в хоккей, поэтому второе место для него — это был позор. Если сегодня мы выиграем серебряные и бронзовые медали, это будет успех. Мы его очень уважали, но и боялись очень сильно. Если он брался за материал, то доводил его до конца. А вообще, спрос очень большой, трудолюбие, дисциплина, которая бьет класс, мы это сделали — канадцев обыграли», — поделился своими воспоминаниями Владислав Третьяк, советский хоккеист, тренер.

Тарасов — отец русского хоккея. Он сделал из сборной СССР «Красную машину». Однажды, после поражения США в 1980 году, капитан сборной штатов Майк Эрузионе сказал: «Они были как роботы. Когда они забивали гол, они даже не улыбались. Мне кажется, что я никогда не видел их улыбающимися». Они действительно работали на полную мощь, но при этом были людьми. Для Анатолия Тарасова нравственная составляющая играла важную роль, он учил ей своих воспитанников, а главным в воспитании Тарасова было привить любовь к Родине.

«Мы чествуем человека, который успешно развил наш хоккей. Есть тренеры хорошие, великолепные, а есть великие. Это он создал эпоху «Красной машины»,— сказал Борис Михайлов, советский хоккеист, тренер.

Анатолий Тарасов был и остается примером мужества и отваги.

«Я думаю, здесь нет ни одного человека, ни одного мужчины, который не смотрел бы с восторгом на то, как Тарасов вел свою команду. Ведь это создатель школы хоккея, это тренер на века», — поделился Георгий Франгулян, скульптор, создатель памятника Анатолию Тарасову.

Идея создания памятника принадлежала Татьяне Тарасовой. Памятник будет служить символом верности традициям, преемственности поколений, подтверждением значимости роли тренера, а также признанием места великого Тренера в истории русских побед.